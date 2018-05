Estate a Luino: musica, eventi, street food e divertimento

Anche quest’anno Luino si prepara alla stagione estiva con i tradizionali appuntamenti e qualche novità.

Il Parco a Lago sarà il fulcro di un cartellone con tante iniziative di rilievo.

«L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che si stanno adoperando da mesi per proporre il cartellone estivo – dichiara il vice sindaco Alessandro Casali -. Auspichiamo che tutti gli appuntamenti abbiano il meritato successo come accaduto per gli anni precedenti».

«Stiamo lavorando da mesi per garantire che si rispetti la nuova normativa riguardante la sicurezza durante i grandi eventi – commenta il consigliere Laura Frulli –. La Musica Cittadina propone alcuni concerti, tra cui il 16 giugno nella Corte di Casa Rossi, il 30 giugno ci attende il tanto partecipato appuntamento con i fuochi di artificio, organizzati in partnership con Ascom, a pochi giorni dalla festa di San Pietro e Paolo e, a seguire, il 14 luglio il concerto di Fabio Concato, in partnerariato con l’Associazione Rinascenze, nell’ambito della Rassegna “Jazz in Maggiore”. Per il decimo compleanno di questo Jazz Festival, il Comune, oltre al grande evento sul lago, presenterà, il 10 agosto, il duo Dado Moroni e Max Ionata con un omaggio a Duke Ellington, “Two for Duke”. Per il grande concerto di Concato, l’Associazione Rinascenze opera in sinergia con il Festival del Teatro e della Comicità. Per gli amanti dello Street Food, Luino ospiterà due appuntamenti da non perdere: 20, 21, 22 luglio in centro città, in collaborazione con Ascom e il 3, 4 e 5 agosto sul lungolago e durante queste serate ci sarà anche musica dal vivo. Vorrei anche ricordare, per gli amanti delle due ruote, il 15 luglio, il concorso “Eleganza su due Ruote” della cui giuria ho fatto parte l’anno scorso. Confermati, infine, i tradizionali appuntamenti con il Festival delle Arti di Strada, organizzato dall’Associazione Aurora in concomitanza con i fuochi d’artificio a fine giugno e il cinema all’aperto».