Euroscetticismo: gli studenti del Cairoli sondano gli umori

Mercoledì 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa, gli studenti della classe I E del Liceo Classico Cairoli, coordinati dal Laboratorio Europeo di Varese e dai loro insegnanti, procederanno alla realizzazione di interviste, rivolte ad un’utenza di giovani, per l’elaborazione del sondaggio quantitativo sull’euroscetticismo.

Il sondaggio durerà fino a domenica 13 maggio e avrà luogo presso due apposite postazioni, gentilmente messe a disposizione dal Comune di Varese e allestite in piazza Carducci e in piazza Monte Grappa nei pomeriggi (dalle 14:30 alle 18:30 – sabato e domenica dalle 15:00 alle 19:00).

Tale sondaggio, curato dal Laboratorio Europeo di Varese, fa parte del programma di alternanza scuola-lavoro e costituisce una parte del più ampio progetto “Europe Tomorrow” sull’euroscetticismo e la partecipazione democratica dei giovani in una realtà di confine come quella della città di Varese. Il progetto dall’autunno scorso ha visto i ragazzi del Liceo Classico Cairoli impegnati quali partecipanti attivi.

I risultati del sondaggio costituiranno le basi per un dibattito politico tra esperti in materia e cittadinanza sul futuro dell’Europa, che si terrà nella primavera del 2019, durante una convention internazionale, in vista delle elezioni del Parlamento Europeo.

Il 9 maggio alle 18:30 i ragazzi organizzeranno un “brindisi all’Europa” presso le due postazioni.