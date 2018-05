Evade dai domiciliari: arresto e ancora ai domiciliari

Giudizio per direttissima questa mattina in Tribunale a Varese per un’evasione dai domiciliari.

Nei guai un giovane classe 1991 di Marchirolo sorpreso dai carabinieri al supermercato quando sarebbe dovuto rimanere a casa perché sottoposto ai domiciliari.

L’arresto è stato convalidato e il giudice ha deciso per confermare la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’uomo è conosciuto dai militari di Luino perché accusato di aver messo a segno una serie di rapine, tentate rapine e rapine improprie – furti a cui si aggiunge l’elemento della violenza – nell’ottobre scorso in una sala giochi di Cuveglio e in due esercizi commerciali a Cugliate Fabiasco e a Besozzo.

Di oggi l’ennesima apparizione del ragazzo di fronte al giudice.