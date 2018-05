A Expo Elettronica attesi 200 operatori

Nel fine settimana del 12 e 13 maggio MalpensaFiere ospita il secondo dei tre eventi annuali di Expo Elettronica. La manifestazione si conferma un punto di riferimento per esperti ed appassionati di informatica ed elettronica. Sono attesi circa 200 operatori, di provenienza nazionale, con una vasta offerta di elettronica di consumo e professionale, declinabile in tutti gli ambiti, dal lavoro al tempo libero.

Pc e periferiche, smartphone, tablet, audio e multimedia, lettori e masterizzatori, dvd, decoder digitali e satellitari, videosorveglianza, accessori e materiali di consumo, piccoli elettrodomestici sono solo alcuni dei numerosi prodotti proposti, accanto ad una serie di ‘introvabili’ tra cui componenti e ricambi per la riparazione. Il motto del circuito è da sempre ‘high tech, low cost’, imperdibili sono gli sconti rispetto ai canali della normale distribuzione.

Accanto alla mostra mercato, spazio anche al tradizionale mercatino dell’usato elettrico elettronico con radio, hi-fi, valvole, accessori, ricambi, riviste, elettronica usata e surplus, materiale di recupero, regno di collezionisti e cacciatori di affari.

Expo Elettronica ospita il 2° Congresso Nazionale ADAA (Associazione per la Divulgazione Astronomica e Astronautica): due giornate all’insegna della divulgazione scientifica con conferenze e incontri con eccellenze come la Patrizia Caraveo, Giovanni Caprara e Walter Cugno di Thales Alenia Space. L’Associazione presenta, al pubblico della manifestazione, la collezione di grandi mockup spaziali costruiti dal team di ADAA e una mostra di modelli spaziali LEGO. Durante la manifestazione, è in funzione il nuovissimo planetario digitale con spettacoli ogni ora.

Una visita al futuro è possibile grazie alla collaborazione con Tom’s Hardware, testata giornalistica di settore, che propone un’intera area dedica alla realtà virtuale, con tantissime postazioni per sperimentare l’esperienza più cool del momento.

Expo Elettronica è evento ufficiale dell’Arduino Day a livello mondiale: tra le iniziative proposte, sabato 12 maggio, sono previsti contest e talk a tema. Gli istituti superiori, della provincia di Varese, si sfidano presentando progetti open source inediti e si parla di Arduino con esperti, ospiti della manifestazione.

Milano Comics&Games

Milano Comics&Games, alla sua ottava edizione, è l’evento nell’evento di Expo Elettronica ospita fumetto, comics, manga, cosplay, gioco e vanta ospiti nazionali e internazionali. Un ricco settore commerciale dedicato al fumetto usato e da collezione, con una vasta offerta anche di costumi, accessori e complementi a tema.

Milano Comics&Games è anche il palcoscenico di numerosi ospiti: l’autore Enrico Simonato, autore del manifesto istituzionale di questo appuntamento, in collaborazione con Dada Editore, firma le litografie realizzate in esclusiva per la kermesse, date in regalo fino ad esaurimento copie.

Una delle anime del Milano Comics and Games è l’area Cosplay, operatori specializzati, workshop e due Contest Cosplay nelle due giornate. Sabato 12 maggio, la 1° edizione dell’Original Cosplay Contest aperta a tutti i costumi original e la domenica all’interno della gara cosplay tradizionale, i vincitori del miglior maschile e femminile accederanno alla finale di settembre della Gara Cosplay Synergy che dà in premio, al migliore assoluto, la partecipazione al MCM London Comic Con, con viaggio e soggiorno inclusi, per una delle mete più ambite da ogni nerd.

Direttamente dal Giappone, arrivano Yuriko Tiger, la modella e cosplayer italiana più famosa in Oriente e la giovanissima illustratrice Shiori.co; mentre dalla Francia, per la prima volta nel nostro paese, Gatz Cosplay veste i panni di All Might della serie My Hero Academy. Solo domenica 13 maggio, è prevista la presenza di Gaia, in arte Meryl Sama, cosplayer e fotomodella Italiana.

Gli amanti del modellismo Gunpla hanno l’occasione di ammirare l’esposizione di modellini e partecipare ai workshop con gli esperti per tanti consigli e dritte sul mondo Gunpla.

Dal mondo degli Youtubers, approdano a MalpensaFiere le “Facce di Nerd: Più Live di Così…!”. Dalle ore 15.00 alle 16.30, di sabato 12 maggio, appuntamento con Matioski, Victorlaszlo88, Dark Andross, Giacomo Buzzoni, Dave Plissken.

Sabato 12 e domenica 13 maggio, è in programma meet and greet con LaSabri. Appuntamento a MalpensaFiere, per scoprire tutte le anime di Expo Elettronica e Milano Comics&Games.

Date e orari: sabato 12 e domenica 13 maggio dalle 9 alle 18

Luogo: MalpensaFiere, Via XI settembre, 16, Busto Arsizio

Organizzazione: Blu Nautilus Srl

Info: 0541439573; www.expoelettronica.it

Ingresso: intero 9 euro, ridotto 7 euro