Fabio Dell’Angelo è il nuovo segretario della Uilm – Uil Alta Lombardia. Succede a Francesco Nicolia, segretario uscente, che ha ufficializzato la sua scelta di lasciare la segreteria per motivi personali. L’elezione è avvenuta durante il direttivo provinciale Varese-Como all’hotel Palace di Varese.

Dell’Angelo è stato segretario dei tessili e da 4 anni segue le aziende metalmeccaniche piccole e medie, dove ha fatto esperienza affrontando tante vertenze generate dalla crisi economica. Per il sindacalista il 2018 è stato un anno da incorniciare. Ad aprile infatti è entrato a far parte della segreteria confederale della Uil di Varese.

Dell’Angelo ha ringraziato Nicolia per il proficuo lavoro svolto e analizzato la situazione del nostro territorio: «Nonostante gli ultimi dati economici positivi del nostro Paese, permangono situazioni di criticità importante, c’è bisogno di una tempistica e di una flessibilità più adeguate alla tutela dei lavoratori e di politiche attive serie, perché non dobbiamo lasciare solo nessun lavoratore. Inoltre per agganciare la ripresa le nostre aziende hanno bisogno di sostegno agli investimenti tecnologici e ai percorsi formativi degli operatori. Insomma, come Uilm Alta Lombardia vogliamo essere ancora più vicini ai lavoratori e alle aziende del nostro territorio, per rafforzare le realtà più deboli e valorizzare le eccellenze produttive».

Al Palace di Varese i lavori si sono chiusi con il completamento della segreteria con l’elezione di Stefano Muzio, che da anni si occupa del settore metalmeccanico sul territorio di Como, e Otello Amabile sul territorio di Varese.