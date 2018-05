Ferrovia Malpensa-Gallarate, il Comitato convoca una nuova assemblea

Un’assemblea pubblica sul progetto della ferrovia Malpensa-Gallarate, che attraverserà anche i boschi di Cardano al Campo e Casorate Sempione. Lo promuove il Comitato Salviamo la Brughiera.

È una fase intermedia del dibattito: il progetto aveva sollevato grandi discussioni a partire dal 2016, ma nell’ultimo anno – pur continuando il dibattito a Casorate – poche sono le novità. La mobilitazione del Comitato continua nonostante «non vi siano aggiornamenti per quanto concerne il progetto».

«In attesa del completamento del progetto definitivo, a cui seguirà la valutazione di impatto ambientale, con la conferenza dei servizi , a cui tutti noi, comitati, associazioni, singoli cittadini ed enti saremo chiamati ad esprimere le nostre osservazioni di merito, proponiamo un’assemblea pubblica, dal titolo “La nuova ferrovia tra boschi e cavalli…infrastrutture e territorio” per il giorno 23 maggio p.v. alle ore 21:00 nella sala del Centro Anziani “La Riviscera” in via E.De Amicis, 9 a Casorate S., «per confrontarci, discutere ed informarci su quali possano essere le strade percorribili per la difesa e la salvaguardia del territorio».

Si parlerà in particolare di Piano Territoriale d’Area Malpensa e di Valutazione Ambientale Strategica, strumento in grado di valutare gli effetti ambientali complessivi su piani e programmi.

«Invitiamo alla presenza numerosa ed alla partecipazione attiva nella discussione e nel confronto. Noi cittadini tutti, potremo così essere attori attivi nella democrazia partecipativa per la salvaguardia del nostro territorio. Rinnoviamo l’invito ai Sindaci ed agli Amministratori, quali ambasciatori della democrazia rappresentativa delle nostre comunità.