Festa Cittadina, le strade chiuse

Si riporta estratto dell’Ordinanza n. 53 del 14/05/2018 relativa alla modifica della viabilità in occasione della festa cittadina di domenica 20.05:

“- Istituzione del divieto di circolazione a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati muniti di apposito contrassegno, il giorno 20 maggio 2018 dalle ore 06:30 alle 22:00 (ovvero termine manifestazione) nelle seguenti Vie e Piazze:

P.za V. Veneto, Via M.Patrioti, Viale Kennedy, sino all’incrocio con Via Lazzari, Via Marconi (nel tratto di strada compreso fra l’entrata del parcheggio Coop fino a Piazza V.Veneto), Via Aprica, Via Filzi, Via Battisti, Via Libia, Via Acquedotto, Via Sauro, Via Campello e Via Baracca.

– Istituzione temporanea del doppio senso di marcia in Viale Trieste, solo per residenti nel tratto di strada da Via Patrioti a Via De Mohr;

– Divieto di accesso, eccetto residenti, nelle vie Gen. Cantore, De Mohr (nel tratto da gen.Cantore a Via Trieste) e Viale Trieste (da Via De Mohr a Via M.Patrioti);

– Divieto di accesso, eccetto residenti, in Via Bernasconi e strade direttamente collegate a partire dalla Via Montello;

– Divieto di accesso, eccetto residenti, Via F.lli Bandiera e Via T.Speri;

– Obbligo di svolta a sinistra per i residenti di Via Spalato all’imbocco con Via G. Cantore;

– Divieto di transito in Viale Kennedy, da Via Gasparotto a Via Lazzari eccetto residenti ed autorizzati delle strade adiacenti.

Per tutto il periodo di validità della presente Ordinanza, E’ VIETATA LA SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nelle seguenti vie e piazze:

– Via M.Patrioti, Viale Kennedy, mediante istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 06,00 alle ore 22:00 (termine manifestazione);

– Via Toti, mediante istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 06,00 a termine manifestazione a tutti i veicoli eccetto i mezzi autorizzati muniti di apposito contrassegno;

– Via Bernasconi, area parcheggio in fregio al civico n. 5, mediante istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 06,00 a termine esigenza a tutti i veicoli eccetto i mezzi della Protezione Civile;

– Via Garibaldi, entrata parcheggio lato destro, mediante istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 06,00 a termine esigenza a tutti i veicoli eccetto quelli muniti di apposito contrassegno diversamente abili;

Il traffico in transito con direzione VARESE- COMO e viceversa sarà deviato su percorsi alternativi con la posa temporanea di idonea segnaletica stradale come sotto riportato:

– Direttrice DA VARESE A COMO:

Via Varese, Conconi, Matteotti, Cairoli, Nizza, Milano, Mons. Sonzini

– Direttrice DA COMO A VARESE:

Via Como, Settembrini, Don Maesani, Lazzari, Montello, delle Vittorie, Piazza Libertà, Via Brusa, Madonnina, P.zza Repubblica, Varese.”