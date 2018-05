Festa della mamma, le piantine per la ricerca di Bianca Garavaglia in piazza

Per la Festa della Mamma l’associazione Bianca Garavaglia propone un’idea regalo che aiuta la ricerca. Nelle vie e le piazze di alcune città lombarde si potrà acquistare la piantina di Nuova Guinea per sostenere i progetti di ricerca e cura sui tumori infantili. Il contributo è di 10 euro.

Dove trovarle

Sabato 12 maggio BUSTO ARSIZIO, Via Milano (angolo Via Don Minzoni), ERBA, Corso XXV Aprile.

Domenica 13 maggio BUSTO ARSIZIO, Via Milano (angolo Via Don Minzoni), Ospedale di BUSTO ARSIZIO (ingresso Via Arnaldo da Brescia), RHO, P.zza San Vittore , COMO, P.zza San Fedele.