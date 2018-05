Festa dello sport con i Truzzi volanti

Torna, con delle novità, la Festa dello sport di Vedano Olona.

L’appuntamento è per domenica 3 giugno, a partire dalle 9, al Centro Sportivo Mario Porta.

Quest’anno la manifestazione si rinnova e propone la prima edizione del Trofeo Festa dello sport Vedano, dove ragazzi di elementari e medie si divideranno in quattro squadre per sfidarsi in più discipline sportive , dal calcio al basket, dalla pallavolo all’arrampicata.

«Un’idea per rendere più coinvolgente la manifestazione dicono gli organizzatori – ed offrire un’ulteriore opportunità di spettacolo, in un programma già ricco che darà alle associazioni sportive l’occasione per sfilare ed esibirsi davanti al numeroso pubblico che accorre ogni anno».

La festa si chiuderà con i Truzzi volanti che sfoggeranno le loro ormai note attività acrobatiche in evoluzioni mozzafiato.

QUI la locandina con il programma dettagliato