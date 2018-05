Festa finale dei percorsi didattici di Nova Coop con le scuole di Luino

Sabato mattina (19 maggio) al Parco Ferrini di Luino si e’ svolta una festa nel cui contesto e’ stata inaugurata ‘la teleferica’, un nuovo gioco.

L’assessore Alessandra Miglio ha ringraziato i presenti: «Sono molto contenta di questo evento. Con Nova Coop abbiamo creato una sinergia, una ‘rete’ per la nostra città. Il parcheggio a nostra disposizione quotidiana, per esempio, rappresenta una risorsa importante per Luino. Oggi inauguriamo un nuovo gioco: ringrazio i soci Coop e Nova Coop che hanno contribuito in qualita’di benefattori e i nostri uffici comunali che si sono impegnati per realizzare la giornata odierna con così tanta passione».

Oggi tra i presenti la Dottoressa Sara Tresso di Nova Coop, alcuni insegnanti e anche il Consigliere Comunale di Luino Pietro Agostinelli.

La Dottoressa Tresso ha così commentato «Oggi è un momento conclusivo di due progetti importanti e al tempo stesso di rilancio. Innanzitutto, portiamo a termine il progetto #becoop – sociocoop per il territorio, avviato nel 2015, che prevedeva di invitare i soci Coop a devolvere parte dei punti collezionati con la spesa per sostenere iniziative di recupero e valorizzazione del territorio per migliorare la sensibilità ambientale.Per Nova Coop il radicamento territoriale ha un’importanza strategica: la cooperativa non si limita ad essere presente con l’attività commerciale, ma lavora per la cura di relazione con gli stakeholder nelle comunità in cui è presente. Coop ha raddoppiato i contributi versati dai soci e ha individuato, in accordo con l’Amministrazione comunale, la migliore destinazione della cifra raccolta: si è così deciso di offrire ai cittadini più giovani una nuova struttura di gioco al Parco Ferrini, una teleferica».

«Qualità del cibo e qualità della vita, il cibo come occasione di incontro e di scambio, le relazioni che si sviluppano tra chi acquista e chi vende, sono i temi sviluppati nel progetto “La comunità tra cibo, gioco e mercato”, percorso di educazione al consumo proposto gratuitamente da Coop alle scuole del territorio. – prosegue la Dottoressa Tresso – Abbiamo valutato di far coincidere la festa finale di questa esperienza con la chiusura del progetto #becoop. Gli alunni delle classi prime e quinte di scuola primaria sono stati protagonisti con un mercato del baratto di giochi e libri per bambini. Si sono tenuti laboratori e un’esposizione di manufatti artigianali. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la cooperativa Vaina il sostegno e il prezioso contributo dei soci volontari del Presidio Coop di Luino».

Anche l’insegnante Patrizia Pedrotti di Luino Capoluogo ha auspicato che l’esperienza abbia un seguito perché questa collaborazione ha portato ottimi risultati in termini di sinergia con famiglia, attività, amici e scuola.