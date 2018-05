Una festa di primavera unta e bisunta

Cresce la voglia di Primavera, di sole e di passeggiate in campagna. Così anche la Proloco è all’opera per preparare la seconda edizione della FESTA DI PRIMAVERA. La buona compagnia, il sole ( speriamo) e il buon cibo saranno sempre protagonisti.

Il tema di quest’anno vi prenderà per la gola!! UNTI E BISUNTI , specialità fritte per tutti i gusti!

Pesce, carne, verdure, arancini e chi più ne ha più ne metta. I volontari vi aspettano dalle ore 12 di domani, domenica, per l’apertura dello stand gastronomico in via Leopardi, fino alle 19.

Inoltre non mancherà tanto intrattenimento per i più piccoli e tutto lo spazio dell’area verde per passare una giornata all’insegna del divertimento!

Maggiori informazioni sul sito!

http://www.prolococaravate.it/2018/04/10/festa-di-primavera-2018-unti-e-bisunti/

Non mancheranno bancarelle e mercatini di artigianato locale.