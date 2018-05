Festa e torneo per i 10 anni del progetto Yaka Volley

Sabato 2 giugno al Palazzetto dello sport di Malnate in Via Gasparotto la pallavolo Stella Azzurra vi aspetta tutti per festeggiare insieme la fine della stagione e il decimo anniversario del progetto Yaka 2007.

Per l’occasione verranno invitati tutti gli atleti che hanno vestito in questi anni la maglia dello Yaka.

Dalle 15.00 prenderà il via il torneo misto 4×4 in palestra. L’iscrizione è gratuita e dovrò essere inviata all’indirizzo stellaazzurramalnate@gmail.com indicando nome della squadra e i nomi dei componenti.

Sarà presente uno stand gastronomico con tante specialità per passare una serata in nostra compagnia.