Festeggia 20 anni l’Avis sovracomunale del medio varesotto

Avis sovracomunale Medio Varesotto compie 20 anni e lo fa con una serie di iniziative che la vedranno protagonista sul territorio con iniziative particolari in città nei prossimi mesi, anche grazie alla collaborazione e al patrocinio del Comune di Varese.

L’appuntamento più significativo sarà quello del 13 ottobre prossimo al teatro di Varese con una serata musicale dedicata a donatori, familiari, simpatizzanti, ma anche a tutti i cittadini che vorranno condividere questo momento. Nel frattempo saranno diverse le tappe di avvicinamento che vedranno protagoniste anche alcune delle Avis Comunali del territorio.

«Venti anni – ha commentato Aldo Cardani – sono un momento importante per guardarsi alle spalle e ripercorrere la storia delle singole Avis, ma anche per guardare avanti e pensarsi come Associazione al passo con i tempi e in grado di parlare con i donatori in modo semplice, diretto e coinvolgente, con la piena condivisione delle attività con le Avis afferenti».

Un momento da celebrare anche secondo l’amministrazione comunale: «Prima di tutto faccio i miei auguri ad Avis sovracomunale Medio Varesotto che compie il traguardo importante dei 20 anni – ha commentato l’assessore ai Servizi sociali, Roberto Molinari – Il lavoro che quotidianamente viene svolto da Avis, insieme alla grande sensibilità dei donatori, sono elementi su cui dovremmo tenere sempre i riflettori accesi perché il loro impegno è impegno per la vita e aiuto disinteressato verso il prossimo. Il nostro compito come amministrazione e sostenere tutte le loro iniziative e favorire e promuovere al meglio il loro impegno e quello delle tante persone che ogni giorno donano il sangue».

Avis Sovracomunale Medio Varesotto, realtà operativa del 1998, riunisce 23 Avis Comunali che donano il sangue all’Ospedale di Circolo a Varese. Qui si trova la sede di Avis Sovracomunale che gestisce, grazie all’impegno dei suoi volontari e di alcuni dipendenti, la chiamata e l’accoglienza dei donatori secondo standard che hanno ricevuto la certificazione di qualità ISO 9001 e ne fanno un modello pressoché unico nel panorama nazionale.

«In questi 20 anni abbiamo raccolto oltre 223mila donazioni di unità di sangue, una marea di solidarietà donata in modo anonimo – ha ricordato Vincenzo Saturni, vicepresidente di Avis sovracomunale, ma soprattutto, fino all’anno scorso presidente nazionale di Avis – E’ giusto che questo particolare emerga».

Anche perchè il numero delle donazioni varesine sono in crescita: ogni anno circa 8000 donatori, pari a circa 13mila donazioni. «E’ stato possibile perchè siamo riusciti ad organizzare le donazioni e i donatori: è questo è un ottimo risultato, per nulla scontato» Per di più, sapendo “dosare” anche le donazioni: «Noi non abbiamo sprecato mai un litro di sangue, che come sapete è deperibile. Siamo sempre riusciti a fornire all’ospedale il sangue quando serviva – ha aggiunto Aldo Cardani – Un risultato importante, che solo la rete dei nostri volontari, che rispondono alle nostre chiamate quando è necessario del sangue, ha reso possibile»

TUTTE LE AVIS COMUNALI CHE ADERISCONO ALLA SOVRACOMUNALE

’Ad Avis Sovracomunale Medio Varesotto aderiscono le seguenti Avis Comunali : Albizzate – Binago – Bodio Lomnago – Cairate – Cantello – Carnago – Caronno Varesino – Castiglione Olona – Cunardo – Daverio – Gavirate – Gazzada – Lavena Ponte Tresa – Malnate – Morazzone – Oggiona Santo Stefano – Solbiate Arno – Valceresio – Varano Borghi – Varese – Vedano Olona – Viggiù – Whirlpool).

LE INIZIATIVE PER IL VENTENNALE

In vista dell’appuntamento con il concerto del 13 ottobre, per il quale il Comune di Varese mette a disposizione gratuitamente il teatro cittadino, diversi sono gli appuntamenti in programma non solo in città.

Il 14 maggio prossimo (dalle 10 alle 12) al teatro Santuccio saranno presentati i lavori svolti dai ragazzi di due scuole cittadine che hanno aderito ad una proposta arrivata da Avis Comunale Varese. In seguito ad incontri fatti nelle classi, i ragazzi hanno realizzato alcune video interviste sulla donazione, proponendo anche degli slogan per la promozione del dono. Durante la mattinata saranno consegnate le menzioni ai partecipanti (due classi dell’Isis Newton di Varese e una classe del Liceo E. Cairoli di Varese) e saranno proiettati i lavori svolti.

In calendario ci sono anche altri eventi promossi dalle Avis territoriali e inseriti nel calendario del ventennale che andrà arricchendosi nei prossimi mesi: sabato 12 maggio Avis Comunale Caronno Varesino celebra i suoi 45 anni con un convegno dal titolo “Il sangue nella storia, nella Bibbia e nell’arte” (ore 15 Oratorio San Giovanni Bosco); il 21 settembre sarà la volta di Avis Comunale Daverio con proporrà un approfondimento sul tema dell’accoglienza dei donatori, mentre Avis Comunale Malnate in autunno propone un incontro sulla donazione solidaristica del cordone ombelicale.