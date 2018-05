Festeggia la mamma che lavora e vinci Splash and Spa

Le mamme italiane sono molto cambiate da quando, nella nazione si è cominciato a ricordare la festa della Mamma: dagli anni ’50 ad oggi, il ruolo è cambiato di molto e da “regine della casa” le mamme italiane sono diventate una sorta di “wonder woman” divise tra lavoro, interessi, casa e attenzione educativa nei confronti dei figli.

In occasione della festa della mamma di quest’anno, che cade domenica 13, abbiamo così deciso di spronarvi a celebrare le mamme che lavorano e che si dividono in questi due importantissimi impegni.

Mandateci le foto che le ritraggono mentre lavorano, fanno la mamma o fanno tutte e due le cose (capita più spesso di quanto sembri!): noi le festeggeremo pubblicando la loro foto e i vostri auguri, e premieremo con un buono per lo Splash and Spa del Tamaro la più interessante delle foto arrivate in redazione

COME PARTECIPARE: LE ISTRUZIONI (TASSATIVE!) PER VOI LETTORI

Per partecipare al concorso che regalerà un buono entrata da Splash and Spa per due persone, è sufficiente mandare una foto (una sola!) a redazione@varesenews.it, da oggi, martedì 8 maggio, alle 23.59 (subito prima che scocchi mezzanotte…) di giovedì 10 maggio.

Inserite nella mail il nome della mamma, che lavoro fa, e la vostra frase di auguri.

Tutte le foto ricevute saranno pubblicate in una galleria fotografica, con la vostra frase ricordo: ma, soprattutto, concorreranno a vincere il buono relax.

E’ importante che mandiate le foto via email (non via Facebook, non verranno accettate), senza volti di bambini visibili (devono essere di schiena o nascosti, pena l’eliminazione della foto) e entro le 23.59 di giovedì 10 maggio. Dopo quella data, il concorso sarà chiuso e procederemo con la scelta.

Aspettiamo i vostri contributi, e buona festa della mamma!