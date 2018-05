Fiere internazionali, un aiuto per le imprese

È uno degli interventi per l’internazionalizzazione più attesi dalle imprese: quello che offre loro l’opportunità di ricevere un contributo per la partecipazione a fiere di rilievo internazionale in svolgimento nel nostro paese come all’estero. La Camera di Commercio ripropone anche quest’anno il bando per agevolare l’apertura delle nostre aziende alla clientela sui diversi mercati del mondo: il contributo a fondo perduto previsto è pari al 30% delle spese di locazione e allestimento degli spazi espositivi, compresa la quota d’iscrizione alle fiere.

Un aiuto tanto più importante per le imprese di un Sistema Varese che è sempre presente in misura rilevante sui mercati di tutto il mondo. Gli ultimi dati disponibili, elaborati dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio e disponibili online sul portale www.osserva-varese.it, ci dicono che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 le imprese varesine hanno venduto beni e servizi all’estero per un valore complessivo di 9.780.789.784 euro, in miglioramento rispetto ai 9.500.133.931 euro fatti registrare nello stesso periodo del 2016 (+2,95%). In tale contesto, la Germania resta primo partner commerciale di Varese con 1 miliardo e 240 milioni di euro di export nel 2017, con un peso relativo del 12,7%; la Francia, anche se in calo (-3,28%), si conferma al secondo posto, il Regno Unito al terzo e gli Stati Uniti al quarto.

Ritornando al bando, quest’anno c’è una novità: una misura rivolta in modo specifico alle imprese varesine che operano all’interno di uno dei Cluster Tecnologici riconosciuti dalla Regione Lombardia, che vanno dall’aerospazio all’energia. Anche in questo caso, si tratta di un aiuto concreto per la partecipazione a fiere di rilievo sovranazionale.

Le domande, esclusivamente in forma telematica, potranno essere presentate a partire dal 7 maggio e fino 31 dello stesso mese, salvo esaurimento fondi. Per ulteriori informazioni e per la modulistica online è possibile consultare il sito della Camera di Commerciowww.va.camcom.it sotto la voce “Contributi”.