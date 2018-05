Il figlio danneggia l’aiuola e i genitori se la prendono coi carabinieri

I carabinieri chiamano in caserma i genitori di un minore, pizzicato insieme ad un gruppo di coetanei mentre lunedì sera danneggiava un’aiuola in piazza Schuster a Saronno, ma si sentono rispondere dagli adulti «Ci chiamate per questa sciocchezza?». La “sciocchezza” è costata ai cinque minori la denuncia alla Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori per danneggiamento aggravato e false generalità.

I militari sono intervenuti la sera di lunedì nella centralissima piazza di Saronno, dopo aver adocchiato il gruppetto di adolescenti particolarmente chiassosi. In realtà, mentre i carabinieri si avvicinavano, hanno notato anche che uno di loro sradicava un paletto da una delle aiuole della stessa piazza. Bloccato è stato identificato e denunciato.

Ovviamente non ha fornito alcuna spiegazione in relazione al gesto da lui compiuto, asserendo di averlo fatto per mero divertimento. Il giovanissimo vandalo è stato affidato ai genitori, convocati dalla pattuglia, visibilmente infastiditi per il “disturbo” arrecato dai militari.

I quattro amici che erano in sua compagnia, invece, sono stati denunciati poiché, credendo di farla franca, inizialmente si sono rifiutati di fornire le loro generalità ai carabinieri, per poi dichiararle false credendo di nascondere la loro identità. Peccato che non avevano fatto i conti con la formale identificazione che le forze dell’ordine sono tenuti a compiere in questi casi. Tutti informati ovviamente i rispettivi genitori, a cui gli adolescenti sono stati riaffidati.