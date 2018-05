Filippo Graziano, la nuova promessa valcuviana del canottaggio

Anche nel canottaggio il Dna sportivo dei cuviesi ha lasciato il segno. Filippo Graziano classe 2000 di Laveno, è una nuova promessa del remo italiano. Si, di Laveno solo perché il papà Massimo, anche lui sportivo con un ottimo passato nelle squadre dilettantistiche di Basket della zona, sposatosi con Alessandra Annoni è andato ad abitare a Laveno, ma forti sono rimaste le radici Valcuviane.

Il giovane vogatore è discendente della famiglia Balestrini, il bisnonno Giosuè, negli anni trenta iniziò a vendere frutta e verdura nei locali in Piazza Roma “la Piazeta” e per oltre due generazioni l’attività è proseguita col negozio di Cuvio e la vendita ambulante per le vie dei paesi limitrofi.

Dopo vari successi a livello nazionale, Filippo ad aprile ha aggiunto una perla alla già brillante carriera di rematore, vincendo nel due di coppia, con il milanese Nicolo’ Carucci, il GP internazionale D’Aloja a Piediluco nel Lazio, una gara cosiddetta “monumento” che ha visto in gara il top degli atleti mondiali di tutte le categorie.

Filippo è nato a Varese il 16 novembre 2000, ha cominciato a gareggiare nel 2013 con la società Cerro sportiva vincendo il campionato italiano di sedile fisso nel 2015, specialità due di coppia.

Nel 2016 passa alla Canottieri Gavirate vincendo il campionato italiano 4 di coppia, e l’anno scorso ha vinto il campionato italiano con l’8 e viene poi chiamato ad indossare la canotta azzurra alla Coupe de la Jeunesse con la nazionale.

Quest’anno ha vinto a gennaio il campionato di fondo a Pisa in doppio. Ora l’attesa di un altro premio: la chiamata nella selezione nazionale, sempre nel doppio, per i campionati europei che si terranno a fine maggio in Francia. A soli 17 anni e mezzo il curriculum di Filippo presenta già tre ori nazionali e due ori a livello internazionale.

Alcuni anni fa il “Taccuin de Cuvi” venne dedicato agli sportivi di Cuvio che avevano raggiunto prestigiosi risultati a livello nazionale e mondiale.

Vari gli sport che vantano la presenza di un cittadino Cuviese: alpinismo, calcio, ciclismo, bocce perfino la pesca sportiva e le freccette e se il buongiorno si vede dal mattino… Forza Filippo!.