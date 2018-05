Finti vigili derubano una coppia di anziani

Hanno usato una truffa ormai classica, quella dell’oro da mettere in frigorifero per preservarlo da rischi “elettrici”. Ma soprattutto hanno carpito la fiducia delle vittime travestendosi da agenti della Polizia Locale.

È successo a Jerago con Orago, in zona Orago e l’episodio viene confermato dalla stessa Polizia Locale, che è stata poi contattata dai parenti delle vittime. Una coppia di persone molto anziane, truffate con un metodo appunto noto: i ladri paventano il rischio di scariche elettriche attratte dall’oro e consigliano di riporre i preziosi in frigo, per metterli al riparo dalle misteriose “interferenze”.

La divisa tranquillizza, la faccia tosta e la sicurezza nel parlare fanno il resto. Le vittime dell’ultimo episodio presenteranno denuncia ai carabinieri di Albizzate. Non è ahimè raro che i truffatori si presentino vestiti da agenti o da militari dell’Arma: un fenomeno che è confermato anche in zona (ad esempio a Samarate).