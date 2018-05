Fiori e piante con Teresio, rinviata la X uscita

Viste le previsioni che danno pioggia, è stata rinviata a giovedì 17 maggio la X° uscita con Teresio Colombo – che avrebbe dovuto tenersi martedì 15 maggio – : “Lo stesso programma che facciamo l’augurio possa avere il successo delle precedenti per orchidee viste, la difficoltà è nel punto di partenza abbastanza scomodo per chi usa mezzi pubblici ma offre una notevole comodità di parcheggio per chi raggiungesse il piazzale antistante il bar Irma, anche questa volta nel programma ci si è limitati ad alcune specie di flora che potremo vedere ma la realtà fornirà esempi in numero notevolmente superiore, si sottolinea l’importanza del cannocchiale per coloro che intendessero avere una vista sufficientemente ingrandita delle cose più lontane come ad esempio i grattacieli di Milano. Vi aspetto numerosi”, scrive l’organizzatorie

X° uscita – Giovedì 17 maggio, con partenza alle ore 9.15 dalla pensione Irma, al Campo dei fiori