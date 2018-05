Fiorisce nei giardini la musica di strada: torna Estensi in Musica

L’associazione “Un cuore con le ali” organizza la quarta edizione di Estensi in Musica (di strada), uno speciale pomeriggio musicale che vede protagonisti gli artisti di strada.

«Questa festa è, dalla sua nascita, un modo per ricordare che la strada non è solo la parte di disagio che noi vediamo quotidianamente – spiega Maura Aimini, presidentessa e fondatrice dell’associazione- Ma è anche Arte in tutte le forme di espressione, tra le quali la Musica».

E proprio la musica sarà protagonista del pomeriggio – l’iniziativa è prevista dalle 15.30 alle 19.30 – di domenica 20 maggio: un totale di 18 formazioni, per 30 musicisti si esibiranno su tutta l’estensione dei giardin: da palazzo estense a villa Mirabello, fino al Minigolf.

«E’ un vero piacere presentare questa iniziativa, che fa un uso molto bello dello splendido scenario dei giardini – ha commentato il vicesindaco Daniele Zanzi – Una manifestazione che ho apprezzato personalmente negli anni passati, e che secondo me starebbe benissimo anche in un festival che sarebbe dedicato al paesaggio»

A collaborare con questa iniziativa, arrivata alla sua quarta edizione ci sono le Guardie Eco Zoofile dell’Oipa Nucleo di Varese e l’Associazione Nazionale dei Carabinieri, sezioni di Varese e Somma Lombardo. «L’associazione dei Carabinieri è nata nel 1923, ma da poco tempo si è avvicinata al sociale – ha sottolineato il presidente provinciale Roberto Leonardi – Ma è frutto del desiderio di uno sviluppo dall’associazione su questo punto di vista. Per questo siamo felici di collaborare».

L’appuntamento è a ingresso libero, per domenica 20 maggio dalle 15.30 alle 19.30 ai Giardini Estensi di Varese,ingresso libero.