Flixbus debutta in provincia. La prima tratta passa da Busto

L’avevamo notato solo pochi mesi fa: Flixbus toccava a gennaio i 7 milioni di passeggeri, nonostante l’assenza di Varese. Ma a distanza di soli tre mesi, ecco la sorpresa: negli orari del sistema di trasporto con autobus low-cost compare per la prima volta anche una città del Varesotto.

La scelta di Flixbus non è caduta su Varese, né sul nodo di Malpensa, ma su Busto Arsizio, probabilmente per comodità di accesso autostradale. Dal 16 giugno, infatti, sarà attivata una linea che transita proprio dalla città più popolosa della provincia: da Busto si potrà infatti andare fino a Zurigo.

Come tipico del modello di Flixbus, la corsa prevede anche alcune fermate intermedie. La linea completa è Torino-Zurigo e nello specifico apre anche le porte per nuove relazioni dirette e low cost verso il Piemonte: se verso la Svizzera ci si potrà fermare anche a Lugano, verso Ovest invece si aggiungono le destinazioni di Santhia, Chivasso e Torino.

Le partenze verso la Svizzera sono alle 9.10 e 16.10. In 55 minuti si arriva a Lugano, in 3 ore e 30 minuti a Zurigo.

Verso il Piemonte invece le partenze sono alle 10.40 e 17.40. A Torino si arriva in 2 ore e 10 minuti (in centro, 25 minuti in meno se si scende a Stura, periferia Nord servita da bus e treni suburbani). I costi? Ad oggi 7.99 euro per Torino, 18.99 per Zurigo