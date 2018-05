Foma Fomic viene a Gallarate a suonare “Estate a Gallarate”

Allora: lo sappiamo bene che ad alcuni la canzone proprio non piace, che chissenefrega. Ok. Ma se siete tra quelli che si sono ascoltati qualche migliaio di volte “Estate a Gallarate” (poco meno di 30mila visualizzazioni solo su Youtube, a oggi), segnatevi la data: Foma Fomic viene a Gallarate a suonare, live e in carne e ossa.

Prima data: venerdì 1 giugno al Donegal Pub di via Vittorio Veneto (complesso “delle Sorelle Ramonda”), dove si esibirà in un vero concerto, con tutto il suo repertorio, che tra l’altro – visti i numeri di visualizzazioni su Youtube – è stato esplorato da molti, negli ultimi giorni.

Seconda occasione del tour gallaratese: venerdì 8 giugno, nell’ambito della serata già organizzata dal Naga. Il presidente Luca Filiberto si è dato da fare per aggiungere la sorpresa d’inizio estate e oggi conferma la data: «Abbiamo un accordo con gli Elementz, il gruppo artistico che si esibisce quella sera e che porta il service, Foma Fomic si aggiungerà in quella serata». Anche Foma Fomic si esibirà comunque con formazione al completo di tre musicisti. Dunque: appuntamento anche in piazza Libertà alle 21.