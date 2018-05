Fondazioni comunali, nomi noti nelle nuove nomine

Sono stati resi noti i nomi dei rappresentanti comunali presso alcune Fondazioni di Varese dove occorreva provvedere alla nomina negli organi di amministrazione.

Le fondazioni oggetto di bando pubblico erano la Fondazione “Carlo Rainoldi”, Fondazione“Coniugi De Grandi – Bolchini” – Premio della Bontà”, la Fondazione “Felicita Morandi”, la Fondazione “Scuola Materna Anna M. e G.B. Dall’Aglio” – Lissago, la Fondazione “Asilo Infantile S. Gottardo” – Rasa di Varese, Fondazione Asilo Infantile di Giubiano “Luigi Malnati – Emma e Silvio Macchi – Patrizia Nidoli” – Giubiano e la Fondazione Scuola Materna “Macchi Zonda” – Bobbiate.

Il bando si era chiuso il 3 aprile e, come previsto dal regolamento approvato recentemente dal Consiglio Comunale, al termine della possibilità di presentare domanda, i curriculum dei candidati sono stati pubblicati sul sito del Comune e sono state effettuate delle audizioni pubbliche di ciascun candidato.

TUTTI I NOMI DEI DESIGNATI

Tra i nomi dei designati ci sono personaggi molto noti in città: tra rappresentanti comunali designati per la Fondazione Carlo Rainoldi che si occupa di educazione e sostegno alle famiglie c’è per esempio il sociologo, storico e docente universitario Robertino Ghiringhelli, che è stato nominato Presidente.

Ghiringhelli dal 2000 è coordinatore del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione nella Facoltà di Scienze della Formazione della Università Cattolica e responsabile del Programma Erasmus e Oversas. E’ inoltre persona molto nota in città per l’impegno in ambito culturale e sociale. Con lui ci saranno gli avvocati Cesare Bulgheroni e Daniela Cosentino, Rosangela Lodigiani docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro alla Facoltà di Scienze politiche e sociali all’Università Cattolica di Milano e Gianpaolo Martinelli, persona molto impegnata nell’ambito sociale a Varese.

Per la Fondazione “Coniugi De Grandi – Bolchini” è stata nominata invece Antonietta “Tonia” Calabrese, volto molto noto in città per il suo impegno nel sociale e nell’associazionismo: è sua l’associazione “Varese..in maglia” che sfodera iniziative benefiche a colpi d’uncinetto.

Per la Fondazione “Scuola Materna Anna M. e G.B. Dall’Aglio” è stata nominata Mirella Perucchini, insegnante di scuola dell’infanzia statale. Alla Fondazione “Asilo Infantile S. Gottardo” della Rasa di Varese è stata nominata Anna Zanetti, laureata in pedagogia e con un master in pedagogia clinica. Per la Fondazione Asilo Infantile di Giubiano Luigi Malnati – Emma e Silvio Macchi è stato nominato Antonio Pio Florio mentre alla Fondazione Scuola Materna “Macchi Zonda” – Bobbiate è stato nominato Filippo Macchi , commercialista varesino. Infine per la Fondazione Felicita Morandi è stato nominato Ambrogio Bandera.

TRE CONFERME IN AVT

In questi giorni sono stati designati anche i membri dell’organo di Amministrazione di Avt srl – Azienda Varesina Trasporti e Mobilità: nel corso dell’assemblea che si è svolta giovedì sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione Franco Taddei (Presidente), Samantha Mazzola e Marco Zamberletti, tutti e tre già appartenenti al consiglio: sono stati quindi confermati per un altro mandato, sia per i risultati raggiunti che per proseguire con gli obiettivi legati alla mobilità e al rilancio della funicolare.