Fontana: “Al voto per una maggioranza coesa in grado di governare”

«È stata una grande delusione perché io sono tra coloro che sostengono che ci sia bisogno di un Governo in grado di prendere le decisioni politiche delle quali abbiamo bisogno, come ad esempio quelle sull’autonomia».

Attilio Fontana, Governatore lombardo di centrodestra, ha commentato i risvolti politici nazionali dopo il naufragio del progetto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle.

«L’auspicio – ha spiegato il presidente a margine dell’assemblea generale degli industriali varesini a MalpensaFiere – è che si vada a votare al più presto e che se ne esca con una maggioranza coesa che possa governare».

Sulle responsabilità di quanto accaduto Fontana ha spiegato che «non mi sembra proprio che in questi giorni Salvini non abbia fatto tutto quello che serviva per trovare una soluzione. Forse le ragioni sono altre», e sulle ripercussioni che ci possono essere nella maggioranza di centrodestra in Regione il governatore ha detto che «la nostra maggioranza è coesa, abbiamo un programma di governo ben preciso e non ci sono problemi, anzi da questo punto di vista siamo un esempio di funzionamento di una maggioranza».