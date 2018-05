Fontana ha incontrato l’ambasciatore russo

“Allargare gli orizzonti della collaborazione tra Russia e Lombardia”. È questo l’obiettivo

comune emerso dall’incontro tra il presidente della Regione Lombardia e l’ambasciatore della Russia Sergey Razov.

All’appuntamento erano presenti anche il console generale a Milano Alexander Nurizade e il sottosegretario alle Relazioni internazionali della giunta regionale.

“Desidero ringraziarla pubblicamente – ha detto l’ambasciatore russo – per la posizione che Regione Lombardia ha assunto in tema di sanzioni internazionali contro il nostro Paese e mi

auguro che i rapporti commerciali tra queste due realta’ possano comunque intensificarsi”.

“Da parte di Regione Lombardia – ha spiegato il presidente Fontana – ci sono sempre stati rapporti privilegiati con la Federazione Russa e mi auguro che le sanzioni verso il vostro Paese vengano

cancellate anche e soprattutto per consentire ai nostri imprenditori di lavorare in Russia, area geografica strategica per sviluppare la propria economia”.

Il presidente della Regione e l’ambasciatore hanno quindi condiviso l’opportunita’ di individuare un percorso che rafforzi ulteriormente le reciproche relazioni per creare nuove opportunita’ di sviluppo per Lombardia e Russia.