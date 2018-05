Forte grandinata nell’alto Verbano, mezzi spazzaneve in azione

Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco della provincia di Varese nella zona dell’alto Verbano per una forte ondata di maltempo che ha colpito l’area. Decine le richieste di soccorso per allagamenti, frane e piante cadute sulla sede stradale. In particolare, nel comune di Cremenaga (Va) un’abbondante grandinata ha coperto il manto stradale della sp 61 con 30 centimetri di ghiaccio e decine gli automobilisti rimasti intrappolati. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, alcuni mezzi dotati di lame per la neve stanno cercando di ripristinare la viabilità.

Si sono registrate difficoltà anche a Germignaga e nei paesi vicini. Il Sindaco Marco Fazio con un post su Facebook alla cittadinanza ha avvisato la cittadinanza: “Si segnalano varie piante cadute lungo la provinciale per Brezzo di Bedero e quella per Porto Valtravaglia. I vigili del fuoco sono impegnati in varie attività, quindi non siamo in grado di dare risposte sui tempi di riapertura. Invitiamo a usare i mezzi privati solo per stretta necessità”. Si sono registrate difficoltà anche a Luino, Grantola, Montegrino Valtravaglia.