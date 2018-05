Forza Italia in piazza: “Per ascoltare i varesini”

(nella foto, la sede varesina di Forza Italia)

Le donne e gli uomini di Forza Italia saranno presenti sabato 19 maggio, dalle 10.00 alle 18.00, con un gazebo in piazza del Podestà “per ascoltare i cittadini e raccogliere le loro istanze”, spiega il coordinatore cittadino di Forza Italia, Roberto Leonardi.

«È fondamentale per noi la presenza sul territorio e l’ascolto dei varesini, per poter dare una risposta concreta alle loro esigenze, attraverso il lavoro che portiamo avanti con i nostri eletti in Consiglio comunale – sottolinea il coordinatore azzurro – I disagi creati dall’amministrazione di centrosinistra, e la mancata risposta alle tante problematiche della cittadinanza, impongono a chi, come noi, sta all’opposizione, di intensificare il proprio lavoro, per colmare la lacuna creata da questa giunta».

La “lacuna” secondo Leonardi, è molto chiara: «Mentre siamo ancora in attesa di conoscere la data in cui finalmente i cittadini di Varese potranno partecipare al tanto sbandierato (in campagna elettorale) ‘referendum’ sullo stipendio del sindaco (una delle tante promesse che non hanno ancora avuto seguito a quasi due anni dall’insediamento della giunta), noi di Forza Italia non ci tiriamo indietro dal confronto con i cittadini. E scendiamo in piazza per ascoltarli e stare al loro fianco» conclude Leonardi.