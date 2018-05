Forza Italia rinnova il sostegno alla Lega

Il coordinatore varesino di Forza Italia Roberto Leonardi, a un giorno dal commissariamento della lega cittadina, si esprime ufficialmente: salutando in una nota ufficiale “l’amico Carlo Piatti”, e augurando “buon lavoro” al commissario Gambini.

«A seguito del commissariamento della sede varesina della Lega – spiega nella nota come prima cosa – desidero esprimere, in qualità di coordinatore cittadino di Forza Italia Varese, all’amico Carlo Piatti la mia gratitudine per quanto fatto insieme in questi anni di attività politica, certo che il segretario uscente saprà proseguire come consigliere comunale in questo percorso di costruzione di un progetto politico alternativo all’attuale precaria maggioranza varesina».

Al commissario Andrea Gambini invece Leonardi augura «Un buon lavoro, rinnovando lo spirito di una storica e solida alleanza politica tra Lega e Forza Italia che di certo porterà a breve i suoi frutti anche a livello locale come già dimostrato ampiamente a livello nazionale e regionale».