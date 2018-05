Fotocamera e mattoncini: una giornata a tutto Lego sul Ceresio

Il Gruppo Facebook Fotografia Costruttiva in collaborazione con il Comune di Porto Ceresio, organizza un’escursione LEGOfotografica di gruppo aperta a tutti i concittadini e amici di Porto Ceresio che sono in possesso delle costruzioni LEGO®.

L’appuntamento è per domenica 6 maggio, alle 14 in piazzale Luraschi.

Ci si ritroverà insieme a fotografare, contestualizzando nella bella cornice di Porto Ceresio i famosi “mattoncini” e gli “omini gialli” della LEGO®.

L’escursione sarà in territorio montuoso, e quindi è necessario dotarsi di abbigliamento adatto; in alternativa, chi desidera potrà fotografare i propri mattoncini LEGO® contestualizzandoli nelle piazze, sul lungolago o in altri punti del borgo affacciato sul Ceresio.

«Alla gita fotografica avremo la straordinaria collaborazione di una guida locale per coloro che visiteranno i punti panoramici del monte Grumello e i sentieri della Pace – spiega il promotore dell’iniziativa Alessio Varisco – Sarà la prima escursione di gruppo; il finale di questa serie di escursioni “legofotografiche” sarà una straordinaria mostra fotografica collettiva, composta da alcuni degli scatti realizzati e selezionati dagli organizzatori, che sarà esposta proprio a Porto Ceresio».

Per organizzare al meglio l’evento – gratuito – si richiede una conferma della partecipazione. Per ulteriori informazioni scrivere a: fotografiacostruttiva@gmail.com

In caso di maltempo l’escursione sarà rinviata.

Chi fosse interessanto può seguire le divertenti attività del gruppo sulla pagina Facebook Fotografia Costruttiva

oppure sul sito https://fotografiacostruttiva.com

QUI la locandina dell’evento