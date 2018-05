Francia, dolce Francia: subito una vittoria per Rovera

Esordio col botto nella Carrera Cup francese per Alessio Rovera: il giovane varesino, detentore della versione italiana del monomarca Porsche, ha conquistato una vittoria e un terzo posto nella prima tappa del campionato transalpino.

Sul mitico circuito belga di Spa-Francorchamps, il portacolori del team Tsunami RT si è imposto venerdì in Gara1, sfiorando il successo anche sabato in una Gara2 dove a farla da padrone è stata… la safety car. Ma andiamo con ordine.

Nella prima prova il pilota di Varese è scattato dalla terza posizione ma si è presto portato al comando, un piazzamento poi difesa con grinta per tutti i giri previsti chiudendo davanti ad Andlauer e al turco Güven. Rovera ha inoltre fatto segnare anche il giro più veloce.

Gara2, come detto, è stata molto particolare a causa dell’utilizzo prolungato della safety car. Rovera ha lottato nelle prime posizioni nonostante sia stato rallentato da un errore di un avversario. Alla fine il successo parziale è andato al francese Hasse-Clot davanti di nuovo ad Andlauer con Rovera ottimo terzo.

«Un debutto perfetto – ha detto Alessio al termine della gara belga – Siamo davvero contenti anche se il campionato è ancora lunghissimo e gli avversari sono preparati. In gara 1 ho fatto un’ottima partenza e poi abbiamo difeso la posizione: all’inizio abbiamo un po’ sofferto ma nel finale sono riuscito a prendere del margine. Il team ha svolto un lavoro magnifico e se non fossi stato rallentato all’inizio avrei potuto lottare per vincere pure in gara 2; avevamo un gran passo e gomme molto buone».

Tra due settimane sarà il circuito olandese di Zandvoort a ospitare il secondo round della Carrera Cup France: Rovera però ha deciso, a sorpresa, di gareggiare anche nel prossimo weekend a Le Castellet dove ci sarà il secondo appuntamento con il monomarca italiano.