Frecce Tricolori, come vederle a Verbania

Due giorni con gli occhi verso il cielo. Il comune di Verbania è pronto ad accogliere le migliaia di visitatori che raggiungeranno la cittadina per il weekend di Ali sul lago, la manifestazione in programma il 19 e 20 maggio e che vedrà, nella giornata di domenica, l’attesissima esibizione delle Frecce Tricolori.

Proprio per organizzare al meglio l’arrivo di spettatori e turisti in città, l’amministrazione ha diffuso un breve ma utile vademecum:

PROGRAMMA IN PILLOLE:

Sabato 19 maggio (dalle ore 10 su tutta la zona lungo lago da piazza Garibaldi a Pallanza sino a Suna) mostre statiche, esposizione velivoli, materiale aeronautico, merchandising, dimostrazioni di volo con droni.

Domenica 20 maggio dalle ore 14.00 alle 16.40 circa, l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare 15° Stormo SAR, con prima la partecipazione di altri corpi dello Stato, velivoli e formazioni acrobatiche.

INDICAZIONI PRATICHE:

Il primo consiglio è quello di arrivare sul luogo della manifestazione con largo anticipo, già dalla mattina (che si svolgerà nel tratto di specchio di lago nell’area compresa tra Villa Giulia in C.so Zanitello e la Beata Giovannina, intersezione Via Troubetzkoy – C.so Nazioni Unite.

Viabilità:

Sarà istituito dalla mattina di domenica 20 maggio un senso unico sulla statale 34 del lago Maggiore (per chi arriva da Fondotoce – Milano – Torino in entrata verso Verbania Pallanza). Per uscire da Verbania obbligo di passaggio sulla Provinciale n° 61 da Bieno direzione Trobaso / Fondotoce. Dalle ore 13.15 vietata la circolazione sulla stessa statale 34 con il traffico che sarà deviato sulla provinciale 61.

Prevista la chiusura delle seguenti strade con divieto di parcheggio: c.so Zanitello, via Troubetzkoy, p.zza Garibaldi, via Zaniettlo, viale Azari (dalla rotonda supermercato Lidl incrocio con corso Europa) fino a piazza Gramsci, e via Castelli (dedicata a parcheggio per i disabili).

Parcheggi:

Chi arriva da Torino / Milano, e dalle altre zone, è invitato a parcheggiare nelle aree previste in zona Fondotoce / stazione (A e B). Un servizio navetta/bus porterà direttamente sul luogo dell’evento attraverso una corsia preferenziale sulla statale 34. Verrà rilasciato un badge per accedere ai bus in andata e ritorno. E’ caldamente consigliato di non entrare in città con i propri mezzi, in quanto i parcheggi nell’aera urbana sono limitati.

Chi arriva dalla Svizzera via Locarno è invitato a parcheggiare nelle aree previste in zona via Brigata cesare battisti (zona C per le auto, zona D per i camper). Un servizio navetta/bus porterà direttamente sul luogo dell’evento. Verrà rilasciato un badge per accedere ai bus in andata e ritorno.

Parcheggio moto in piazza Gramsci a Pallanza.

Previsto parcheggio riservato ai disabili in via Castelli (zona Ospedale).

Un servizio bus/navetta porterà in piazza Gramsci a Pallanza (stesso luogo per il ritorno).

Volo in elicottero sul lago:

Dalla zona di Fondotoce (parcheggio A) e da Intra (parcheggio D zona Canottieri) è previsto un volo con elicottero sul lago con atterraggio in località Suna. Ritorno con le navette/bus.

Mezzi pubblici:

Come raggiungere Verbania con i mezzi pubblici

In occasione della manifestazione sono previste delle modifiche anche agli orari dei battelli e dei traghetti della Navigazione dei laghi: le trovate qui

Tutte le informazioni, cartina da scaricare e stampare, programma: www.comune.verbania.it/freccetricolori2018