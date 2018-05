Fuck the cancer, dall’asta delle magliette 7550 euro

Un successo la terza edizione di Fuck The Cancer, la festa organizzata in collaborazione dai ragazzi della Curva Nord del Varese Calcio e la Fondazione Giacomo Ascoli (destinataria dei proventi fin dalla prima edizione).

L’iniziativa, nata in memoria di Erika Gibellini, si è trasferita in questa terza edizione dallo stadio Franco Ossola di Varese a Villa Tatti Tallacchini a Comerio, dove è stato allestito un vero e proprio parco divertimenti con giochi, iniziative, divertimenti.

Clou della giornata di sabato 19 maggio l’asta delle maglie dei calciatori, con i proventi destinati alla Fondazione Giacomo Ascoli Onlus per la ricerca. Tante le maglie raccolte dagli organizzatori, messe all’asta sia online (più di 100 quelle vendute) sia battute sul posto con due banditori d’eccezione come Max Laudadio e Niccolò Ramella, il primo volto di Striscia la Notizia, il secondo voce di Sky. Sono stati raccolti 7550 euro dalla vendita delle magliette e del Tapiro d’oro portato dallo stesso Laudadio. La maglia battuta al prezzo più alto non è però stata quella di un campionissimo della serie A, ma quella del Circo OZ, locale di Bobbiate, divisa creata ad hoc e pagata ben 900 €. Tra le più apprezzate quella di Buonaventura del Milan e quella di Gianluigi Buffon, firmata dai giocatori bianconeri e dal portiere della Juventus, che proprio sabato 19 maggio ha dato l’addio alla squadra torinese.

La maratona benefica prosegue domenica 20 maggio, quando verrà riproposta “L’Oasi dei Piccoli Principi”, con tanti laboratori creativi a cura dei volontari della Fondazione Giacomo Ascoli, spettacoli, giochi per grandi e piccini, caccia al tesoro e animazione curata da Il Cappellaio Matto. La mattina ci sarà la “Fuck The Cancer Run”. Alle 20 verrà realizzata una mega torta grazie all’Associazione Pasticceri di Varese. In serata ci sarà un tributo musicale a Ligabue a cura dei “Libera Uscita”.