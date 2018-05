Fugge dal luogo dell’incidente sulla 500, beccato dopo una settimana

Gli agenti della polizia locale non si sono arresi e dopo otto giorni di ricerche hanno individuato l’uomo che lo scorso 2 maggio è scappato dopo avere causato un tamponamento in via Varese, all’altezza del civico 16.

Il pirata della strada è un 60enne gallaratese residente in zona Cajello. Per risalire a lui è stato fondamentale il lavoro di indagine, partito dalla testimonianza di un paio di persone che hanno notato l’auto, una Fiat 500 storica, allontanarsi dal luogo dell’incidente e dal video delle telecamere che hanno ripreso l’intera scena (la foto è d’archivio).

L’incidente era avvenuto il 2 maggio scorso, alle 14, all’incrocio con semaforo di via Varese (tra Cascinetta e Cajello). Una donna è ferma al semaforo a bordo della sua auto. Un secondo veicolo, una 500 vecchio modello, la tampona con violenza, quasi senza frenare. Al volante c’è un uomo sui 60 anni che scende dall’utilitaria e sembra volere soccorrere la signore ferita. Nemmeno il tempo di scurarsi e l’automobilista si allontana con la scusa di attivare i soccorsi. In realtà approfitta del trambusto tipico degli attimi che seguono un incidente per risalire sulla propria auto e scappare. Sul posto arrivano l’ambulanza, che porterà la donna in ospedale per accertamenti, e una pattuglia della polizia locale di Gallarate. Gli agenti sentono i testimoni e si fanno consegnare le immagini riprese dalle telecamere del benzinaio situato a pochi metri dall’impatto.

Partono le indagini. La svolta arriva grazie all’intuizione di un agente che ricorda di avere visto circolare più di una volta una Fiat 500 storica, dello stesso colore di quella coinvolta nell’incidente, dalla parti di Cajello. L’attività investigativa porta fino all’abitazione di un uomo che, vedendosi alla porta di casa il personale in divisa, non ha potuto fare altro che confessare. «Mi sono fatto prendere dal panico e sono scappato» ha spiegato agli agenti del comando di via Ferraris.

All’interno del box è stata poi rinvenuto il veicolo, chiuso a chiave dal giorno del tamponamento, anche perché inutilizzabile a causa dei danni riportati.

All’uomo, incensurato e in regola con assicurazione e permesso di guida, è stata immediatamente ritirata la patente. Due le denunce a suo carico, una per omissione di soccorso e la seconda per fuga dal luogo di un incidente.