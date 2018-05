Il Fun Club Vettel ha ritrovato gli amici di Travedona

Con grande piacere, per tutto il week end dal 18 al 20 maggio, la Scuderia Ferrari Club di Travedona ha accolto gli amici del Sebastian Vettel FanClub, giunti da Heppenheim, luogo di nascita del campione del mondo di Formula 1.

Le emozioni non sono mancante sia durante i tour che la SFC ha per Loro pianificato, sia nei momenti di relax e gastronomici.

La visita al Monastero di S. Caterina è stata molto gradita dalla delegazione tedesca, così come quella sul lungo lago di Angera e al relativo castello; qui con particolare attenzione hanno con piacere visionato il museo delle bambole.

Anche la visita al Museo Alfa Romeo di Lainate ha avuto un grandissimo riscontro, lì i supporter di Vettel hanno potuto vedere le origini della meccanica italiana sia in campo sportivo sia in campo commerciale con grande stupore per tutti c’è stata la possibilità di fotografare e “toccare” da vicino la nuova F1 Sauber-Alfa esposta al museo.

Non poteva mancare il “Tricolore” più grande del mondo, forse un omaggio dell’ Italia al club germanico, che con vero stupore ha potuto assistere, da Laveno, alle esibizioni della nostra cara e amata Pattuglia Acrobatica Nazionale (P.A.N) che per tutti ha segnato il cielo con i colori dell’ Italia.

Da questo nuovo incontro i due Club hanno rafforzato il legame di amicizia che li unisce e siamo certi che non mancheranno altri nuovi appuntamenti.