Furti di metalli e attrezzi nei cantieri svizzeri, tre arresti

Tre arresti in un’operazione della polizia svizzera sui furti di metalli. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno arrestato giovedì 3 maggio un 43enne cittadino kosovaro, residente in Riviera, un 30enne cittadino serbo, residente in Serbia e un 28enne cittadino italiano, domiciliato nel Bellinzonese.

Gli stessi sono stati fermati a seguito di un’articolata attività investigativa nata da alcuni furti di metallo e materiale edile in cantieri e depositi avvenuti nel corso del 2018.

I tre sono indiziati a vario titolo di furto con e senza scasso, danneggiamento, violazione di domicilio, infrazione alle norme della circolazione, guida senza autorizzazione e infrazione soggiorno e attività lucrativa senza permesso. I fatti avvenuti nel Bellinzonese e nel Luganese.

Portati in Polizia cantonale sono stati interrogati, arrestati e denunciati al Ministero pubblico. Bisognerà stabilire se gli stessi sono autori di altri reati nel territorio. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Moreno Capella.