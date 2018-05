Furto di luce all’Enel, assolti

Il pubblico ministero aveva chiesto sei mesi di carcere per quei tre giostrai che erano accusati di aver rubato nell’estate del 2012 energia elettrica all’Enel, che li aveva denunciati a fronte di un allacciamento posticcio ad una centralina avvenuto a Laveno Mombello.

La difesa si era opposta al decreto penale di condanna e il processo aveva seguito la strada del giudizio immediato (quindi senza passare dall’udienza preliminare) che oggi, 29 maggio, è arrivato a sentenza.

Il giudice Stefano Colombo ha deciso per l’assoluzione: secondo quanto emerso nel dibattimento non è emersa la prova che il filo elettrico partito da uno dei mezzi disposti per alimentare le giostre fosse da ascriversi agli imputati.