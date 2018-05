Fusione tra i comuni: le ragioni del Sì e del No a confronto

Se Ternate e Varano Borghi potranno unirsi in un unico Comune lo decideranno i cittadini dei due paesi con il referendum di domenica 27 maggio dalle 7 alle 23.

Intanto, però, nei due paesi si respira in pieno il clima da campagna elettorale con incontri, banchetti e soprattutto volantinaggi.

Da una parte il fronte del Sì, capitanata in particolare dal sindaco di Ternate Enzo Grieco, dall’altra il fronte del No, con in prima linea i consiglieri Giacomo Caielli di Varano Borghi e Salvatore Mormone di Ternate.

Abbiamo chiesto a due degli interessati le argomentazioni a sostegno delle opposte posizioni su un tema che, comunque, interessa molti ambiti delle due comunità: l’identità, gli effetti economici e la rappresentanza politica.

Intanto anticipiamo che venerdì mattina 25 maggio saremo nella piazza di Varano Borghi nelle ore di mercato per raccogliere le opinioni e le posizioni dei cittadini.

ENZO GRIECO: LE RAGIONI DEL SI

Grieco è il sindaco di Ternate, ha portato avanti il percorso di fusione in Consiglio comunale e oggi guida il fronte favorevole alla fusione tra i due comuni.

GIACOMO CAIELLI: LE RAGIONI DEL NO

Caielli è consigliere comunale d’opposizione a Varano Borghi, è tra gli animatori del fronte dei contrari alla fusione tra i due comuni.