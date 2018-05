Fusione, due eventi pubblici del “No”

Chi vuole sapere perché votare “no” al referendum per la fusione fra Cuveglio e Duno si tenga a mente queste date: 8 giugno e 6 luglio, tra l’altro due giorni prima la chiamata alle urne, prevista per l’8 di luglio.

Sono due date in cui il “Comitato per il no alla fusione” tra Cuveglio e Duno si troverà per dare vita a incontri pubblici informativi della cittadinanza.

Il primo dei due incontri si terrà venerdì 08 giugno 2018 ore 20.30 presso la Sala Comunale Polivamente (adiacente il Comune di Cuveglio)

Si terrà un Incontro Tecnico con Amministratori Locali dell’Alto Varesotto, invitati Tutti coloro che hanno validi argomenti contrari a questa fusione.

Poi venerdì 06 luglio 2018 ore 20.30 sempre presso la Sala Comunale Polivamente (adiacente il Comune di Cuveglio) a chiusura della campagna elettorale referendaria.

Si terrà un Incontro Pubblico con Amministratori Locali dell’Alto Varesotto: anche in questo caso invitati tutti i Cittadini di Cuveglio e Duno che dovranno votare l’8 luglio.