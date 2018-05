Fusione, il fronte del no esulta

«Il risultato del referendum sulla fusione dei comuni di Ternate e Varano Borghi è netto. Ternatesi e Varanesi hanno scelto la loro indipendenza. Sono salvi i presidi democratici locali». A dirlo è Giacomo Caielli, consigliere di Varano Borghi e tra i promotori del fronte del no al referendum.

«È una vittoria – spiega Caielli – dei nostri concittadini ternatesi e varanesi che hanno scelto di scegliere con il buonsenso senza farsi allettare da false promesse di “benessere e prosperità” in caso di fusione di comuni. A loro va un sentito ringraziamento per avere contribuito tutti insieme a salvare la democrazia locale e per la fiducia accordata alle persone dello schieramento del no e all’impegno da loro profuso».

«Siamo soddisfatti del risultato elettorale – esulta Sergio Tozzi, uomo forte della Lega a Varano -. Adesso chi ha perso deve trarre le conseguenze. Hanno fatto un progetto che è stato bocciato dai cittadini e penso che dovrebbero fermarsi a riflettere». Sulle strade da intraprendere ora Tozzi è però cauto, «l’anno prossimo ci saranno le elezioni e noi stiamo già pensando come muoverci ma è presto per parlarne».