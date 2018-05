Futuro del Varese Calcio, incontro in Comune

Incontro in Comune a Varese tra Fabrizio Berni, il rappresentante della cordata svizzera interessata all’acquisto del Varese Calcio, e il sindaco Davide Galimberti.

Berni, arrivato a bordo di una Porsche Cayenne a Palazzo Estense accompagnato da alcuni collaboratori e collaboratrici, ha firmato a inizio maggio un accordo vincolante per l’acquisizione delle quote societarie della squadra biancorossa, che dovrebbe quindi passare dalle mani di Paolo Basile a quelle della holding di Lugano rappresentata dall’uomo d’affari emiliano.

Nel frattempo la squadra è retrocessa in Eccellenza e i tempi per concretizzare la cessione e il cambio di proprietà si assottigliano di ora in ora. Ora il nuovo incontro con l’amministrazione comunale, che vuole capire se ci sono reali margini per dare un futuro al Varese: in ballo la gestione degli impianti sportivi (stadio e Varesello), il futuro e l’esistenza stessa del club biancorosso.

Presenti all’incontro il sindaco, il vice Daniele Zanzi (tifosissimo del Varese), i dirigenti dell’attuale settore giovanile varesino (Massimo Scodellaro e Marco Caccianiga) e alcuni rappresentanti della tifoseria biancorossa.

(articolo in aggiornamento)