Gara 1 playoff in diretta: la Openjobmetis sfida Brescia

Scattano i playoff del campionato di Serie A – LBA di basket: subito in campo la Openjobmetis impegnata dalle 20,45 all’AGSM Forum di Verona contro la Germani Brescia, terza dopo la stagione regolare. Seguite e commentate con noi Gara1 nel nostro liveblog realizzato in collaborazione con la catena “Da Moreno”: per intervenire scrivete nello spazio commenti o usate gli hashtag #direttavn o #bresciavarese su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.