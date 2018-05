Gara 3 dei playoff, aperta la prevendita dei biglietti

Dalle 10 di giovedì 10 maggio sono attive le prevendite per Gara 3 dei quarti di finale playoff Openjobmetis Varese – Germani Basket Brescia in programma al PALA2A mercoledì 16 maggio alle ore 20:45.

ABBONATI STAGIONE REGOLARE

Gli abbonati alla Serie A 2017/18 potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto ONLINE e al PALA2A (sportelli biglietteria).

ONLINE: dalle ore 10:00 di giovedì 10 maggio alle ore 23:00 di lunedì 14 maggio. Clicca qui per esercitare il diritto di prelazione online.

PALA2A: giovedì 10 maggio e venerdì 11 maggio dalle 15 alle 19, sabato 12 maggio dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19, lunedì 14 maggio dalle 15 alle 19.

AVVERTENZE

Effettuare una procedura di rinnovo alla volta per ogni tessera. Non aggiungere al carrello altre tessere – rischio di perdita prelazione;

Se non verrà confermata la prelazione entro le date stabilite, il posto verrà in seguito liberato e messo in vendita libera a prezzo pieno;

Non saranno accettate richieste di conferma prelazione via e-mail o via telefono;

La conferma di prelazione online delle tessere a tariffa Omaggio e Promo non è attivata.

VENDITA LIBERA

I posti non soggetti a prelazione saranno acquistabili presso il PALLACANESTRO VARESE STORE (ingresso parterre del PALA2A – ORARI: giovedì 10 maggio e venerdì 11 maggio dalle 16 alle 20, sabato 12 maggio dalle 15 alle 19, lunedì 14 maggio e martedì 15 maggio dalle 16 alle 20), TRIPLE (a pochi passi dal PALA2A in via Manin 30 a Masnago), GIULIANI E LAUDI (in via Guglielmo Marconi 10 a Varese), sulla APP biancorossa e ONLINE sul sito internet della Pallacanestro Varese (www.pallacanestrovarese.it) dov’è attivo il servizio di «print@home».

Il giorno della partita le biglietterie del PALA2A apriranno alle ore 19:15.