Gare notturne in Valcuvia, multe salate per due ventenni

Auto truccate che sfrecciano in Valcuvia lungo la provinciale, il lampeggiante che si accende e soldi che escono dalle tasche di due ventenni fermati qualche sera fa per quelle che a tutti gli effetti figurano come corse clandestine. E meno male che è finita così. Perché tutto si è svolto senza assolutamente pensare alle conseguenze per gli altri automobilisti.

La polizia locale del Medio Verbano ha intercettato due auto, una Honda e una Fiat 500 Abarth guidate da due ragazzi di 20 anni residenti nel Luinese all’altezza della rotatoria fra la Sp1 e la Statale 394 qualche sera fa.

All’alt degli agenti i giovanissimi sono scesi dalle auto ed hanno mostrato i documenti delle vetture.

Gli agenti hanno poi ispezionato i veicoli riscontrando diverse modifiche alle caratteristiche costruttive degli stessi quali marmitte modificate, filtri di aspirazione maggiorati oltre a modifiche non autorizzate a ruote e pneumatici.

Per entrambe le auto venivano ritirate le carte di circolazione per essere trasmesse alla motorizzazione civile. I veicoli, prima di poter tornare a circolare, dovranno essere riportati come all’origine e subire una revisione straordinaria presso i banchi prova della Motorizzazione. Per i conducenti invece sono state elevate sanzioni per violazioni di norme al codice della strada: circa 1.000 euro a testa.

LE GARE – Il problema delle corse nel fondovalle, ma anche le “crono” abusive lungo le montagne, la notte, è da tempo sull’agenda della polizia locale del Verbano che ha predisposto un servizio anche con auto in borghese per mettere un freno a chi non si ferma di fronte a nulla pur di provare il brivido del fuori giri e del contachilometri che sballa.

Segnalazioni di sgasate nella notte sono pervenute dalla zona di Monteggia (Laveno M.), Vararo (Cittiglio) e Cuvignone (Cittiglio): il tempo di un attimo per sentire tre, quattro motori in azione che poi spariscono magari dopo aver scollinato o aver fatto inversione.

I TRASCORSI – Giusto un anno fa – era il 22 aprile – a Cocquio Trevisago venivano denunciati due automobilisti, anche in questo caso giovanissimi per una vera e propria gara in mezzo al traffico a bordo di due utilitarie: una Fiat Panda e una Toyota Aygo guidate, si scoprirà, da due ragazzi con la patente da appena sei mesi. In questo caso ci fu un inseguimento e conseguenze ben più gravi: oltre sospensione della patente da uno a tre anni in questi casi la pena prevista è la reclusione da sei mesi a un anno e la multa da 5.000 a 20.000 euro.

La polizia locale in questo caso denunciò i giovani, finiti a processo.