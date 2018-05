Aperitivo tra a-mici per sostenere Cat Village

Cat Village onlus di Lonate Pozzolo organizza per domenica 13 maggio un “aperitivo tra a-mici” per sostenere le attività dell’associazione che ogni anno si prende cura di almeno 300 gatti soli, abbandonati o ammalati cercando per loro una famiglia.

L’appuntamento è per le 16.30, nella sede di Cat Village (in via Vittorio Veneto 65, a Lonate Pozzolo).

Protagonista la mitica sangria delle ragazze di Cat Village, nella versione sia classica che bianca, oltre a mojito, spritz, Cuba libre, analcolici e un ricchissimo buffet dolce e salato! Tutto per soli 10 euro a persona, che contribuiranno a finanziare l’acquisto di vaccini per i mici e di una nuova stufa a pellet per la sede.

Per organizzare al meglio l’aperitivo è gradita la conferma via sms o whatsapp al numero 392 0646240 oppure via mail a catvillage@libero.it

Per essere informati sulle attività di Cat Village potete seguire la pagina Facebook o il sito dell’associazione