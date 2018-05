A Gavirate un due giugno solidale

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Gianni Lucchina in merito all’iniziativa benefica che si terrà il prossimo fine settimana: 31 le realtà associative coinvolte.

Il successo che abbiamo ottenuto con gli eventi organizzati a sostegno di Casa Futuro di Amatrice sono stati importanti e sono sotto agli occhi di tutti.

Sull’onda di questo successo, per la forte coesione dimostrata dalle 31 realtà coinvolte, abbiamo pensato di dedicare l’impegno comune a sostegno di progetti e necessità delle Case di Riposo di Gavirate e Comerio.

Domenica 27 maggio 2018, pur in presenza di molte altre manifestazioni, i Gaviratesi si sono contraddistinti ancora per la loro sensibilità e partecipazione, erano presenti in tanti al primo evento del comitato Gavirate per Gavirate.

Tantissimi cittadini hanno partecipato alla Santa Messa in piazza Matteotti, una messa particolare accompagnata dalle bande di Gavirate e di Comerio e dalle corali.

Finito il rito religioso abbiamo assistito al concerto delle due bande ed allo spettacolo delle bambine dell’Associazione di ginnastica artistica GYM FOR LIFE.

Poi tutti a sedere sulla tavolata imbandita lungo la via Gramsci, bambini, genitori e nonni assieme per festeggiare e per raccogliere i fondi per la nostra casa di riposo.

Anche i bambini di ieri, oggi ospiti della Casa di Riposo, hanno pranzato con noi.

Oltre 200 porzioni di un fantastico riso allo zafferano e salsiccia cucinato dagli alpini, 230 salamelle e patatine sono state preparate dai volontari dell’oratorio di Voltorre.

Un servizio impeccabile garantito dagli studenti del Ciofs Maria Ausiliatrice di Varese, un importante contributo è stato apportato da parte di 6 rifugiati che volontariamente sono venuti ad aiutarci negli allestimenti; per questo volgiamo ringraziare la Coop. Lotta alla Emarginazione per la disponibilità.

Un sincero grazie a tutte le imprese che ci hanno aiutato offrendo gratuitamente i prodotti serviti: Fantinato Group/Carrefour; Salumificio Colombo, Mantegazza Formaggi e Liberacom.

Un grazie anche alla gelateria il Muretto.

Un grazie agli oltre 40 volontari che hanno reso possibile il successo di domenica.

Eccoci al secondo evento sabato 2 Giugno sul lago in occasione di Camminar Mangiando.

A partire dalle ore 15,30 esibizioni musicali a cura di Music Secrets; direttamente da Master Chef Show Cooking con la straordinaria partecipazione di DAVIDE AVIANO, spettacolo di pizza acrobatica con il Team Pizza Champs di Leone Coppola del vecchio 800 ed ancora musica.

Alle 19,30 tutti a tavola per assaggiare il risotto cucinato dagli chef della Pro Loco e si potranno degustare gli Hamburgher di trota della Fattoria del Pesce di Piero Fantinato.

Non perdete questa occasione, aiutateci ad aiutare

Finiamo di cenare assieme e poi…….

Tutti al concerto per la Festa della Repubblica in piazza Repubblica.

Ricordiamo che gli utili della festa saranno devoluti interamente al progetto.

Quindi, non lasciamo, raddoppiamo!