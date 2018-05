Gazebo della Lega per il voto al Patto di Governo

Domenica 20 maggio la Lega Nord di Vedano Olona organizza un gazebo in piazzetta della Pace per raccogliere il voto, favorevole o sfavorevole, di tutte le persone che vorranno sottoscrivere il Contratto di Governo tra la Lega e il Movimento Cinquestelle.

Si potrà firmare dalle 8,30 alle 12,30.

In caso di maltempo l’appuntamento è presso la Sezione Lega Nord di Vedano Olona, in via dei Martiri con lo stesso orario.