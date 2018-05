Gazebo di Forza Italia in piazza “per ascoltare i varesini”

Forza Italia sarà in piazza Podestà per ascoltare i varesini. I militanti azzurri saranno presenti sabato 19 maggio, dalle 10 alle 18, con un gazebo in piazza del Podestà, “per ascoltare i cittadini e raccogliere le loro istanze” annuncia il Coordinatore cittadino di Forza Italia, Roberto Leonardi.

“È fondamentale per noi la presenza sul territorio – sottolinea il Coordinatore azzurro – e l’ascolto dei Varesini, per poter dare una risposta concreta alle loro esigenze, attraverso il lavoro che portiamo avanti con i nostri eletti in Consiglio comunale. I disagi creati dall’amministrazione di centrosinistra, e la mancata risposta alle tante problematiche della cittadinanza, impongono a chi, come noi, sta all’opposizione, di intensificare il proprio lavoro, per colmare la lacuna creata da questa giunta. Lacuna che consiste nell’evidente mancanza di ascolto della giunta Galimberti mentre siamo ancora in attesa di conoscere la data in cui finalmente i cittadini di Varese potranno partecipare al tanto sbandierato ‘referendum’ sullo stipendio del sindaco”.