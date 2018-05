Gerenzano replica a Saronno: “Campo nomadi in via Grandi scelta infelice. Dobbiamo tutelare i residenti”

Quasi in tempo reale l’Amministrazione gerenzanese replica all’affondo della Lega Nord in merito al campo nomadi di via Grandi.

“Il progetto della nuova area da destinare all’insediamento di una parte dell’attuale campo nomadi non è mai stato presentato né discusso in commissione urbanistica. Anche questo mancato passaggio istituzionale conferma ed amplifica le criticità di una scelta che possiamo definire quantomeno “infelice””.

L’Amministrazione fa il punto: “La nostra posizione è chiara: sono tantissime le criticità che l’area individuata presenta e non si intravedono valutazioni positive per la scelta effettuata; ragione per cui si chiede al Sindaco del Comune di Saronno un ripensamento. Non è sicuramente una questione di integrazione ma sembra piuttosto uno “scaricare” ad altri il problema. Anche virgolettare la parola “scaricare” non è una scelta a caso: paragonare questa vicenda allo scarico in fognatura concesso per il nuovo Lidl ci sembra un tentativo inqualificabile”.

E dal palazzo di via Duca degli Abruzzi la maggioranza del sindaco Ivano Campi si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa: “Per quanto riguarda la presenza di centri commerciali al confine con Saronno, si potrà chiedere chiarimenti al proprio vicesindaco sulle scelte del passato a firma della locale Lega Nord che, sicuramente, saprà aggiornarlo ed aiutarlo ad intervenire con cognizione di causa dopo aver acquisito tutte le informazioni del caso.

Dura la chiosa: “Non c’è in ballo un contenzioso tra le due amministrazioni ma la serenità di tante famiglie residenti del Comune di Saronno e di quello di Gerenzano, che tutti dobbiamo garantire”.