Con GetMyCar nasce “l’AirBnb dell’auto”

Pensatela così: ogni giorno in cui l’auto è parcheggiata in garage, è un giorno in cui perde un po’ di valore, capitale investito e che non rende. Pensate ora alle due settimane di vacanza: partite da un aeroporto, lasciate l’auto ferma e spendete anche per lasciarla. E se invece in quelle due settimane la noleggiaste?

L’idea è quella alla base di GetMyCar, ideato da ParkingGo, “gigante” (nato nei dintorni di Malpensa) dei parcheggi intorno agli aeroporti e anche ai porti marittimi. L’AirBnb delle auto, si potrebbe chiamarla: la prima forma di noleggio peer-to-peer, tra privati, in cui app e società – GetMyCar, appunto – fanno da garanti.

Il mercato potenziale è enorme: in Italia Herz noleggia 28.700 veicoli, Europcar 27mila. Ma chi lascia l’auto in aeroporto, si fida a metterla a disposizione di altri? «Abbiamo fatto un sondaggio tra 27mila clienti ParkinGo nell’arco di un mese» spiega Giuliano Rovelli, numero uno dell’azienda nata a Somma Lombardo nel 1995. «Il 18,7% si è detto favorevole». Se si calcola il numero di auto che “ruotano” intorno a un aeroporto, la disponibilità di auto è di migliaia di veicoli.

Giuliano Rovelli – a sinistra – durante l’evento Travel Mobility Europe, appuntamento organizzato da ParkinGo e GetMyCar per offrire un momento di analisi e discussione ai professionisti delsettore travel e mobilty.Hanno partecipato tra gli altri DataVoice, EuropAssistence, Guala Closures, Edison, Leonardo, Volkswagen, Lufthansa, Amadeus,Assodigitale, Eidoo

Il punto centrale dell’idea di GetMyCar è proprio il legame con il sistema dei parcheggi a lunga sosta: l’azienda di Rovelli ha introdotto da anni un sistema di verifica, ParkinGo Scanner, che fotografa il veicolo su tutti i lati all’ingresso e all’uscita, per dare garanzia che non ci siano stati danni. «Arriva a individuare anche le più piccole ammaccature» spiega ancora Rovelli. Lo stesso sistema viene usato ora come garanzia nei confronti dei veicoli privati noleggiati ad altri privati che arrivano in aeroporto. In più, ovviamente, c’è anche una copertura assicurativa per il veicolo, che copre il periodo in cui è noleggiato.

Quanto si risparmia, mettendo a disposizione l’auto per noleggio? Ad esempio una Fiat Panda nuova, noleggiata per cinque giorni, assicura al proprietario un risparmio di 55 euro, una Grande Punto 69 cavalli 65 euro, una MiniCooper 1.67 porta 75 euro, una Bmw 318 Touring 180 euro, un Cayenne 3.6 arriva a 865 euro.

GetMyCar è stato lanciato nel corso dell’evento “Travel mobility Europe”, dedicato alla mobilità innovativa,ospitato a Volandia, negli spazi della centenaria Officina Caproni: Giuliano Rovelli ha infatti scelto questo spazio storico per il suo nuovo quartier generale. Come nel caso di Caproni, anche l’avventura di ParkinGo è decollata proprio da Malpensa.