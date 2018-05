Gioca Estate 2018

L’Asilo Nido Gioca Bimbo di Gallarate organizza

Gioca Estate

il campo estivo per i bambini da 3 a 6 anni.

Il Campo estivo si svolgerà da giugno a settembre e accoglierà i suoi piccoli partecipanti tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7:45 alle 16.

L’iscrizione comprende spuntino di metà mattina, pranzo, acqua, merenda, attività ricreative, laboratori, copertura assicurativa, assistenza educativa e tutto il materiale didattico e ludico. Sono previsti sconti per la presenza ad almeno due settimane continuative.

Gioca Estate permetterà ai bambini di trascorrere giornate di grande divertimento e stringere nuove amicizie. Il campo estivo si svolgerà in un ambiente a misura di bambino e sarà organizzato in ogni dettaglio per offre ire loro una proposta completa.

I piccoli partecipanti impareranno giochi nuovi a contatto con la natura e attraverso i laboratori potranno usare tutta la loro creatività, il tutto gestito e coordinato da personale educativo esperto e professionale.

I bambini e le bambine avranno la possibilità di giocare negli spazi esterni e interni del centro e saranno seguiti da educatrici che proporranno loro attività linguistiche (inglese), pittoriche, espressive, giochi di gruppo, giochi manipolativi.

Nello spazio esterno i bambini avranno la possibilità di pranzare e di giocare con proposte ludiche di acqua, sabbia e a contatto con la natura.

La giornata tipo

Dalle 7:45 alle 9:30, accoglienza con spuntino e gioco libero assistito

Dalle 10 alle 12, attività di inglese e giochi educativi e/o di squadra

Dalle 12 alle 14, pranzo e gioco libero assistito

Dalle 14 alle 15:30, attività didattiche e laboratori creativi

Dalle 15:30 alle 16, merenda, gioco libero assistito e uscita

Dalle 16 alle 18:30, attività ludiche e gioco libero assistito

Ore 18:30, chiusura

Per il mese di agosto dovrà essere data conferma del periodo scelto entro il 24 luglio.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria al numero 0331 771028

Gioca Bimbo

Via Tiro a Segno,5

Gallarate 21013

http://www.nidogiocabimbo.it